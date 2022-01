EN DIRECT - Champions Cup : suivez le match Wasps-Stade Toulousain sur France Bleu Occitanie

Le Stade Toulousain retrouve la Coupe d'Europe ce samedi après-midi. Les Rouge et Noir se déplacent à Coventry pour affronter les Wasps. Un match qui aurait dû être le deuxième entre les Toulousains et les Anglais. Les Wasps n'ont pas pu se déplacer à Ernest-Wallon en décembre dernier à cause des restrictions de voyages entre la France et le Royaume-Uni.

Reporté, le match a finalement été annulé cette semaine par l'EPCR qui a accordé les points d'un nul à chaque équipe. La décision provoque de la frustration chez les Toulousains, qui devront avancer cet après-midi.

La compo

Sans Antoine Dupont, blessé à un genou, le Stade Toulousain a décidé de titulariser Martin Page-Relo au poste de demi-de-mêlée. Une première européenne pour ce jeune de 23 ans qui n'a joué que 7 minutes en Top 14.

Le match en direct sur France Bleu Occitanie

Coup d'envoi à 14h, mais rendez-vous dès 13h30 sur France Bleu Occitanie pour suivre l'avant-match !