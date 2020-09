EN DIRECT - Champions Cup : suivez Toulouse-Ulster sur France Bleu Occitanie

Toulouse joue (enfin) son quart de finale de Coupe d'Europe de rugby comptant pour la saison 2019-2020. Un match à Ernest-Wallon devant 5.000 personnes face à la province irlandaise d'Ulster.

Avant-match dès midi

France Bleu Occitanie, pour ce premier quart européen à la maison depuis dix ans, met les petits plats dans les grands : 1h30 d'avant-match avec un dispositif exceptionnel puis le match en direct et en intégralité à la radio ou en cliquant sur le player ci-dessous.

On rembobine

Toulouse, il y a quelques mois de cela, avait réalisé une phase de poule parfaite. Six victoires en six rencontres. Dans leur groupe, les hommes d'Ugo Mola ont bataillé avec Montpellier, Gloucester et le Connacht. Ils avaient finalement récolté 27 points sur 30 possibles et avaient inscrit 19 essais en six matches. C'est la première fois que le Stade Toulousain, qui a décroché sa 18e phase finale en 24 participations, faisait un six sur six.

Les compos

Côté toulousain, Rynhardt Elstadt et Clément Castets sont indisponibles. Maxime Médard lui n'a pas été retenu. En première ligne, Peato Mauvaka débutera au poste de talonneur. Selevasio Tolofua est titulaire en 8. Charnière classique avec Antoine Dupont et Romain Ntamack. Chez les Irlandais, grosse perte en troisième ligne. L'international sud-africain Marcel Coetzee est blessé.