EN DIRECT - Champions Cup : Toulouse au défi des Bulls

Romain Ntamack et les Toulousains vont affronter pour la première fois une franchise sud-africaine.

Devant plus de 30.000 personnes, Antoine Dupont et ses coéquipiers vont tenter d'écarter les Blue Bulls pour rejoindre les quarts de finale de la Champions Cup. Match à vivre sur France Bleu Occitanie. On vous fait aussi vivre en début d'après-midi le match du TFC à Bres t en Ligue 1.

ⓘ Publicité

La compo

loading