EN DIRECT - Demi-finale du Top 14 : suivez le match Stade Toulousain - Union Bordeaux Bègles

Matthieu Jalibert et Cameron Woki veulent emmener l'UBB jusqu'au Stade de France.

C'est le grand jour pour l'Union Bordeaux-Bègles et ses supporters. Pour la première fois de sa jeune histoire, l'UBB est en demi-finale du championnat de France, le Top 14. L'Union affronte le champion de France et champion d'Europe en titre avec son armada de stars, Kolbe, Dupont ou Ntamack. Le Stade Toulousain vainqueur des trois premiers duels de la saison entre les deux équipes, deux fois lors de la phases régulière et une fois en demi-finale de la coupe d'Europe. Le vainqueur va rejoindre La Rochelle en finale vendredi prochain (25 juin) au stade France.

L'Essentiel :

L'UBB veut priver Toulouse d'un doublé Top 14 - coupe d'Europe. Seuls Toulon en 2014 et le Stade Toulousain en 1996 ont réussi une telle performance.

Face au risques d'averses, la décision a été prise de fermer le toit du stade Pierre Mauroy pour cette demi-finale.

Le stade Pierre Mauroy, d'une capacité de 50.000 spectateurs, n'en accueille que 5.000 pour cette demi-finale. 900 bordelais ont fait le déplacement.

La demi-finale en direct :

17h00 - Pour Raphaëlle et Cheyenne, la rage de vaincre sera du côté de l'UBB ce soir.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



16h41 - L'UBB va s'installer dans le vestiaire des footballeurs lillois, comme La Rochelle vendredi soir. Faut-il y voir un signe ?

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



16h27 - Les joueurs hors groupe dans le centre de Lille avant de rejoindre le stade.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



16h03 - Face au risque d'orages, la Ligue Nationale de Rugby a décidé de fermer le toit du stade Pierre Mauroy ce soir.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



15h45 - Les supporters de l'UBB sont à Lille. A quelques heures du match, Bruno y croit fermement.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



15h42 - Tout le week-end, des joueurs de classe internationale se retrouvent sur la pelouse du stade Pierre Mauroy à Lille. A découvrir en vidéo avec Cameron Woki, Ben Lam ou Santiago Cordero.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



15h35 - Il y a 30 ans, la dernière grande aventure du CA Bègles jusqu'au titre de champion de France. Bernard Laporte, l'ouvreur de l'équipe aux damiers, désormais président de la Fédération Française de Rugby, dresse le parallèle entre les deux épopées.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



15h30 - Merci de nous rejoindre sur ce live consacré à la demi-finale Toulouse-UBB. On vous emmène dans les coulisses de cette rencontre historique pour l'Union Bordeaux-Bègles. Allez l'UBB !!!