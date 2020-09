EN DIRECT - Dragons et USAP : Vivez les deux matchs sur France Bleu Roussillon

Rendez-vous dès 18h45 sur France Bleu Roussillon. Les Dragons jouent en quart de finale de la Cup en Angleterre face à Salford (19 heures). Vivez la rencontre sur France Bleu Roussillon avec les commentaires de Bruno Onteniente et Pierre Vergès.

A 20h45, l'USAP, plus de six mois après, retrouvent Aimé-Giral et affronte Rouen pour une première victoire cette saison. Le match est à suivre avec les commentaires de Cyrille Manière et Jean-Philippe Grandclaude.

Le Direct