EN DIRECT - Finale du Top 14 : le match du Stade-Toulousain face à La Rochelle sur France Bleu Occitanie

Le Stade Toulousain et le Stade Rochelais s'affrontent ce vendredi soir en finale du championnat de Top 14. Le match débute à 20h45 au stade de France. Suivez cette journée de finale et la rencontre sur France Bleu Occitanie.

Les supporteurs du Stade Toulousain sont prêts à pousser les Rouge et Noir pour qu'ils décrochent leur 21e bouclier de Brennus ce vendredi soir au stade de France face à la Rochelle.

La jauge du Stade de France sera exceptionnellement portée de 5.000 à 14.000 spectateurs ce vendredi soir pour la finale du Top 14 de rugby qui va donc opposer Toulouse à La Rochelle. Le gouvernement a répondu favorablement à la demande de la Ligue nationale de rugby. Comme le veut la tradition, le président Emmanuel Macron assistera à cette finale opposant les deux meilleures équipes de la saison régulière. Ce match sera d'ailleurs un remake de la finale de Coupe d'Europe il y a un mois remportée par Toulouse (22-17).

L'essentiel

Le Stade Toulousain a déjà remporté le championnat de France à 20 reprises.

Les Rouge et Noir espèrent réaliser le doublé Coupe d'Europe-championnat de France, comme en 1996.

Le Stade Rochelais joue la première finale de Top 14 de son histoire. Le club est en quête de son premier titre majeur.

3.300 places sont réservées au Stade Toulousain et ses supporters au stade de France pour cette finale.

Pas d'écran géant à Toulouse, mais possibilité de suivre le match depuis les écrans des bars et des restaurants.

Suivez le direct

10h45. La ville de Toulouse est aux couleurs de son club ce vendredi; avec des drapeaux rouge et noir accrochés par exemple à l'entrée du Capitole.

Le Capitole de Toulouse, tout de rouge et de noir décoré © Radio France - Marius Delaunay

10h30. Les supporteurs du Stade Toulousain sont très nombreux au standard de France Bleu Occitanie, pour apporter leur soutien aux rouge et noir. Des supporteurs qui, pour certains, se sont levés tôt pour rejoindre le Stade de France, à Paris, où ils assisteront à la finale.

10h00. Toute l'équipe de France Bleu Occitanie est sur le pont pour vous faire vivre cette journée exceptionnelle pour les amoureux du Stade Toulousain et du rugby. Vous pouvez nous appeler au 05.34.43.31.31 pour donner vos pronostics et vos analyses jusqu'au début de notre soirée spéciale à 18h. Le match sera également à vivre sur francebleu.fr, sur notre Facebook, Twitter et Instagram.

8h10. Le président de la Fédération française de rugby, Bernard Laporte, estime sur France Bleu Occianie que ce sera une finale "très serrée".

La composition des équipes

Toulouse enregistre donc des retours importants devant. Richie Arnold sera aligné aux côtés de son frère Rory en deuxième ligne. Joe Tekori et Dorian Aldegheri prendront place sur le banc. En l'absence de Romain Ntamack, Thomas Ramos jouera à l'ouverture. Enfin, Cheslin Kolbe a été préféré à Médard à l'arrière (remplaçant). Juan Cruz Mallia débutera sur une aile.

Côté La Rochelle, un seul changement dans le XV de départ : le retour de Geoffrey Doumayrou. Les Rochelais ont opté pour un banc à cinq avants et trois trois-quarts.

Toute l'équipe de France Bleu Occitanie sera aussi mobilisée ce samedi après-midi, pour la présentation de la Coupe d'Europe ( et peut-être du 21e Bouclier de Brennus de l'histoire du club) dans les rues de Toulouse. Un défilé dont le dispositif reste à préciser, mais dont on sait qu'il ne finira pas place du Capitole pour éviter un attroupement trop important en période pandémique.