EN DIRECT - Le FCG reçoit Aurillac pour la 21e journée de Pro D2

Le FCG, 13e et qui reste sur deux défaites, doit se reprendre ce soir contre Aurillac, 8e. Car selon les résultats de ce soir, il pourrait bien être relégable à la fin de la 21e journée de Pro D2

Cela fait bien longtemps que la sonnette d'alarme est tirée du côté du FCG. La victoire à Bayonne (35-37), il y a un mois, n'a été qu'un éclair : c'est le seul succès isérois sur les six derniers matchs. Mais plus encore que cette série, c'est le jeu qui interpelle, avec des Grenoblois trop friable derrière et trop peu incisifs devant. Des prestations trop ternes, qui ont déjà coûté des points, et qui placent le FCG au bord du gouffre au début de cette 21e journée de Pro D2, avec seulement un petit point d'avance sur la zone rouge. Un succès face à Aurillac est d'ailleurs d'autant plus capital que se joueront aussi ce soir Bourg-en-Bresse/Agen et surtout Narbonne/Rouen, deux matchs entre concurrents au maintien. Et à dix journées de la fin, malheur au vaincu.

Suivez le match en direct sur France Bleu Isère

Les principales actions du match

19h30. Début du match

Les compositions d'équipe

FC Grenoble

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Aurillac

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Suivre le FCG