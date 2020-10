EN DIRECT - Le FCG reçoit Mont-de-Marsan, suivez la 8e journée de Pro D2

Les rouge et bleus reçoivent le Stade Montois samedi 31 octobre à 18 heures au stade des Alpes dans le cadre de la 8e journée de Pro D2. Pour le FCG, c'est maintenant ou jamais. Après une victoire à domicile face au VRDR, puis un point de bonus défensif obtenu sur le terrain de Vannes, le leader de la Pro D2, les Grenoblois ont cruellement besoin de points. Le FCG est 13e au classement et Mont-de-Marsan est 15e et enchaîne les défaites (quatre de suite). Une opportunité à saisir du côté de Grenoble pour espérer remonter dans la première partie de tableau.

Les principales actions du match

18h00. Coup d'envoi du match.

La composition des équipes

Les compositions des équipes du FCG et du Stade Montois - Capture d'écran du site de la LNR

