EN DIRECT - Le FCG reçoit Rouen, suivez le match en direct

Dans une soirée chargée en émotions, dix jours après le décès de Jordan Michallet, le FCG reçoit Rouen dans un match capital dans la course au maintien en Pro D2, ce vendredi 28 janvier au Stade des Alpes.

Après son succès ébouriffant vendredi dernier contre Bayonne (35-37), le FC Grenoble, 12e avec 32 points, reçoit Rouen, 15e avec 28 points. Un match pour le maintien en Pro D2, entre des Isérois revigorés par leur succès en terre basque, et des Rouennais qui restent sur sept défaites d'affilée, et qui sont évidemment marqués par le suicide, il y a dix jours, de leur demi d'ouverture Jordan Michallet. Celui-ci était aussi un Isérois, né à Voiron, formé au FCG, et a laissé une très belle image à Grenoble, laissant augurer d'une soirée riche en émotions, ce vendredi 28 janvier au Stade des Alpes. Une minute d'applaudissements sera d'ailleurs effectuée avant le début de la rencontre

Suivez le match en direct

Les principales actions du match

0' Début du match

Les compositions d'équipe

FC Grenoble

Rouen

Titulaires : 1. Fournier 2. Lesueur 3. H. N'Diaye 4. Castle (capitaine) 5. Leleu 6. W. N'Diaye 7. Maximin 8. Mapapalangi 9. Cazale-Debat 10. Lydon 11. Megdoud 12. Jackson 13. Peleseuma 14. Lafond 15. Surano

Remplaçants : Bonnot, Tarus, Kerry, Wooching, Nicolas, Luatua, Milhorat, Dahir

Suivre le FCG