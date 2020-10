EN DIRECT - Le FCG reçoit Valence Romans, suivez le derby de la 6e journée de Pro D2

Il aura bien lieu mais à huis clos. Les rugbymens grenoblois du FCG reçoivent les Drômois du VRDR. Dans ce derby régional, qui compte pour la 6e journée de Pro D2, il n'y aura pas de spectateurs en tribunes pour raison sanitaire.

Il a failli être annulé, reporté mais il aura bien lieu, à huis clos pour raison sanitaire. Le FCG reçoit le VRDR samedi 17 octobre à 21 heures au stade des Alpes pour le compte de la 6e journée de Pro D2. Il n'y aura donc pas de spectateurs en tribunes en cette période de couvre-feu (de 21h à 6h) dans la métropole de Grenoble. Cette configuration est inédite dans l'histoire du rugby grenoblois. Entre les joueurs, entraîneurs, les dirigeants des deux clubs, les journalistes et les agents de sécurité, pas loin de 150 personnes devraient tout de même être présentes dans une enceinte qui sonnera malgré tout bien creux.

Ce derby est surtout une rencontre capitale, après quatre matchs sans victoire les rouge et bleus doivent s'imposer pour éviter de plonger dans une période de fortes turbulences. Spectateurs ou pas, Grenoble est dos au mur et même s'il n'y aura presque personne pour le voir, il faudra en montrer bien plus que lors des derniers matchs. Sur la pelouse de Perpignan le 10 octobre, dans le cadre de la 5e journée de Pro D2, le FCG s'est une nouvelle fois incliné sur le score de 26-18. Au classement, le VRDR est 8e et le FCG 12e.

Écoutez FCG / VRDR samedi dès 21h sur France Bleu Isère

Commentaires : Antonin Kermen, Paul Tilliez et Florian Faure

La composition des équipes

