EN DIRECT - Le FCG se déplace à Aurillac, suivez la 2e journée de Pro D2

Le FCG se déplace à Aurillac jeudi à 20h45 dans le cadre de la 2e journée de Pro D2. Les Grenoblois vont tenter de continuer sur une victoire après leur premier match il y a quelques jours face à Nevers. Toute la saison est à suivre sur France Bleu Isère et sur francebleu.fr.

Le FCG se déplace à Aurillac jeudi soir à 20h45 dans le cadre de la 2e journée de Pro D2. Pour le premier déplacement de la saison, les rugbymen grenoblois vont tenter de faire mieux dans le Cantal que lors de la réception de Nevers le 5 septembre au stade des Alpes. Malgré une victoire 27-17, le FCG n'avait affiché que peu de jeu et beaucoup de fautes. Avec seulement cinq jours d'écart entre la première et deuxième journée du championnat, les Grenoblois n'ont pas eu beaucoup de temps pour se préparer... Attention, le Stade Aurillacois est connu pour être coriace et pénible à battre.

Suivez Aurillac - FCG jeudi à 20h45 sur France Bleu Isère

Commentaires : Antonin Kermen et Paul Tilliez

Les principales actions du match

20h45. Coup d'envoi du match.

Les points

Aurillac : -

Grenoble : -

La composition des équipes

- - FCG

Suivre le FCG