EN DIRECT - Le FCG se déplace à Vannes, suivez la 7e journée de Pro D2

Le FCG se déplace vendredi soir à 20 heures à Vannes (Morbihan) dans le cadre de la 7e journée de Pro D2. Les Grenoblois sont 10e quand Vannes est leader ex-aequo avec Perpignan. Suivez la rencontre sur France Bleu Isère.

Le FCG se déplace à Vannes (Morbihan) vendredi soir à 20 heures dans le cadre de la 7e journée de Pro D2. Les Bretons, 2e du championnat, partent grand favoris. Les rouges et bleus sont 10e et vont aligner une équipe assez différente de ses dernières semaines, nombre de titulaires étant laissés au repos. En deuxième ligne, l'encadrement a maintenu sa confiance à José Madeira, joueur portugais âgé de 19 ans, endurant et discret, la révélation de ce début de saison.

Écoutez Vannes / FCG vendredi à 20 heures sur France Bleu

Commentaires : Antonin Kermin et Paul Tilliez.

Les principales actions du match

20h00. Coup d'envoi du match.

La composition des équipes

Composition FCG - Vannes - Capture d'écran du site Rugbyrama

Suivre le FCG