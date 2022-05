Champions Cup : les supporters attendus dès 16h sur le Vieux Port de La Rochelle pour fêter le titre

Grandiose, historique, magique. Les superlatifs manquent pour qualifier ce que le Stade Rochelais vient d'offrir à tous ses supporters. La ville et le club de rugby ont basculé dans une autre dimension depuis le triomphe européen samedi soir en finale de la Champions Cup face aux Irlandais du Leinster, terrassés au Stade Vélodrome de Marseille par une bande de morts de faim.

Grégory Alldritt et ses copains ont offert au peuple jaune et noir son premier titre majeur. La fête a été à la hauteur de l'exploit et elle se poursuit ce dimanche autour du Vieux Port de La Rochelle, théâtre de scènes de liesse à vous arracher des larmes de bonheur.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les nouveaux champions d'Europe de rugby ont atterri peu après 5 heures du matin et ils sont des centaines de supporters à avoir patienté plusieurs heures pour les accueillir. Symbole d'une fidélité sans faille et d'une ferveur qui force l'admiration.

à lire aussi VIDEOS - Les rugbymen rochelais ramènent à la Coupe d'Europe à la maison

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Bus à impériale

Les supporters sont invités à se rassembler autour du Vieux Port ce dimanche dès 16 heures, même si les champions d'Europe ne seront visibles qu'à partir de 19 heures. Un bus à impériale fendra la foule en délire dans le centre-ville. Il partira de la gare SNCF pour se rendre au pied de la Tour de la Chaîne après quelques arrêts.

Un écran géant a été installé aux aurores square Valin. Le Vieux Port est interdit à la circulation depuis 14 heures. Les bus sont détournés vers les axes secondaires. Tous les parkings restent ouverts, mais la municipalité incite fortement à privilégier les modes de déplacements doux.

France Bleu La Rochelle vous propose une émission spéciale "retour des héros" à partir de 19 heures.