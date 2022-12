EN DIRECT - Le Stade Toulousain doit se relancer en Top 14 face à Perpignan

Après la tournée d'automne du XV de France, le Stade Toulousain n'a plus le droit à l'erreur en cette fin d'année 2022. Les rouge et noir doivent décrocher une victoire en Top 14 s'ils ne veulent pas voir les poursuivants prendre la tête du championnat. Les rouge et noir sont toujours leaders du classement, mais ils n'ont plus que 4 points d'avance sur La Rochelle. Le Stade reste sur trois matches sans victoire : une défaite à Lyon, un match nul contre le Stade Français, et une correction à Bayonne.

Mais ce samedi 3 décembre, le Stade retrouve ses internationaux, de retour d'équipe de France. Romain Ntamack est titulaire à l'ouverture et Thomas Ramos à l'arrière. Antoine Dupont et Julien Marchand sont sur le banc des remplaçants.

