EN DIRECT - Le Stade Toulousain reçoit le Munster, avec dans le viseur un 8e de finale européen à domicile

Les Toulousains doivent gagner absolument ce dimanche après-midi à Ernest-Wallon, pour pouvoir jouer leur 8e de finale de Champions Cup à domicile, en avril prochain. Voire même un quart de finale.

C'est tout l'enjeu de ce match contre les Irlandais du Munster, dont le coup d'envoi est donné à 16h15 aux Sept-Deniers. Après la défaite surprise du Leicester, et la victoire de La Rochelle, le Stade Toulousain sait quoi faire pour jouer son 8e de finale à Toulouse.

L'équation est simple : une victoire avec bonus offensif et par au moins dix points d'écart, et Toulouse terminera premier de sa poule. Une victoire sans bonus et Toulouse sera deuxième et jouera un huitième de finale à domicile et un potentiel quart de finale également à Ernest-Wallon.

Si Toulouse ne prend qu'un point cet après midi, ce sera la troisième place, donc un huitième à la maison mais un quart sans doute à l'extérieur pour les Toulousains. Si le Stade ne prend pas le moindre point tout à'lheure il faudra se déplacer dès les huitièmes de finale

