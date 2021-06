EN DIRECT - Le Stade Toulousain veut aller chercher son billet pour les demi-finales de Top 14 à Bordeaux

Le Stade Toulousain se déplace à Bordeaux ce samedi, à Chaban-Delmas, pour la 26e et dernière journée de la phase régulière de Top 14. Les Rouge et Noir n'ont besoin que d'un point pour aller directement en demi. C'est un match à suivre en intégralité sur France Bleu Occitanie, à partir de 20h30.

C'est le 26e et dernier match de la saison régulière de Top 14 ce samedi et le Stade Toulousain, leader, joue au stade Chaban-Delmas contre l'Union Bordeaux-Bègles. Les Rouge et Noir, victorieux de Clermont la semaine dernière, veulent aller chercher leur billet pour les demi-finales. Et pour cela, un seul petit point suffit. Le match est à vivre en intégralité sur France Bleu Occitanie, commenté par Roland Sonnes et Philippe Gleyze.

Un seul petit point suffit

Depuis le weekend dernier, l'UBB sait qu'elle terminera 3ème ou 4ème, côté Toulousain, l'objectif est d'aller directement en demi-finale, et de s'éviter les barrages. Et pour être dans les deux premiers du classement, il faut donc ramener au minimum le point du bonus défensif, au risque d'être doublé par La Rochelle (qui joue à Clermont) et le Racing (qui reçoit Brive). Des petits calculs qui n’intéressent pas vraiment Thomas Ramos qui veut "jouer tous les matches pour les gagner peu importe le moment de la saison". "On va essayer de faire un bon match pour ne pas trembler à la fin et sortir les calculettes" explique l'arrière Rouge et Noir pour qui le risque est "d'aller à Bordeaux juste pour prendre un point, et d'en prendre zéro à la fin on sera un peu les dindons de la farce".

Pour cette dernière journée de championnat, toutes les rencontres se disputeront à 21h00. Castres de son côté espère arriver à décrocher une place de barragiste. Le CO(6e) affronte Toulon (8e) , il faut gagner mais aussi espérer une défaite de Clermont (5e), qui reçoit La Rochelle (2e), ou bien du stade Français (7e) qui se déplace à Bayonne (12e).

Une composition solide

Le Stade Toulousain ne va pas à Bordeaux les mains dans les poches. Si Cyril Baille, Jérôme Kaino et Selevasio Tolofua seront sur le banc pour démarrer la rencontre, sur le terrain on aura A. Dupont et R. Ntamack à la charnière, T. Cros, A. Miquel et R. Elstadt en troisième ligne ou encore C. Kolbe et M. Lebel à l'aile.