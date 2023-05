EN DIRECT – Pro D2 : dernière de l'année pour Biarritz à Aurillac, suivez le match sur France Bleu Pays Basque

Encore un dernier match, et la saison du Biarritz Olympique sera terminée. Pour la 30e et dernière journée de Pro D2, la BO se déplace à Aurillac. Un match sans enjeu, les deux équipes sont à égalité et n'ont plus rien à jouer.

Une dernière, et puis s'en va. Pour la 30e journée de Pro D2 , le Biarritz Olympique se rend à Aurillac ce vendredi 5 mai. Une rencontre sans autre enjeu que celui de finir la saison sur une bonne note, après six défaites consécutives dont la dernière à domicile contre Grenoble , qui ont privé le BO de phase finale . Du côté d'Aurillac non plus ce match n'a aucun enjeu, à part celui de terminer par une victoire pour honorer une dernière fois les joueurs qui vont quitter l'effectif. L'épilogue du marathon de la deuxième division pour les 10 équipes non-qualifiées. Le BOPB tourne la page d'une saison mouvementée, dans un contexte de revente du club qui a parasité la performance sportive. Match en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 20h30