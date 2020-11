EN DIRECT - Pau-Stade Toulousain à suivre sur France Bleu Occitanie

Le Stade Toulousain se déplace au stade du Hameau ce samedi 14 novembre pour la neuvième journée de Top 14. Les Rouge et Noir vont tenter de renouer avec la victoire face aux Palois, et c'est à suivre sur France Bleu Occitanie.

Trois matchs d'affilée sans victoire, une mauvaise série dont le Stade Toulousain n'avait plus vraiment l'habitude. Et pourtant, après les deux défaites face au LOU Rugby (7-16) et chez le Stade Francais (48-14), les Rouge et Noir ont livré une pâle copie pour le derby la semaine dernière face à Castres, un nul presque heureux (16-16) face aux voisins tarnais.

Au classement, pas d'inquiétude pour le Stade Toulousain qui est quatrième de Top 14 avec vingt points, mais surtout l'envie de se rassurer après plusieurs semaines compliquées.

Beaucoup d'absences

Il est vrai que l'infirmerie toulousaine est pleine à craquer, avec les absences de Cheslin Kolbe, Jerome Kaino ou encore François Cros... Sans oublier celle plus récente de Lucas Tauzin. Le jeune centre rouge et noir s'est fait opérer du ménisque ce vendredi et devrait être indisponible entre quatre et six mois.

Si on compte également les six joueurs retenus avec le XV de France pour le prochain match face à l'Ecosse (Cyril Baille, Julien Marchand, Dorian Aldegheri, Antoine Dupont, Romain Ntamack et Thomas Ramos), les solutions commencent à manquer côté toulousain. Ce sera donc une équipe amoindrie mais volontaire qui se présentera ce samedi au stade du Hameau.

De leur côté, les Palois restent eux-aussi sur une mauvaise dynamique en terme de points, mais leurs récentes prestations, notamment la défaite sur le fil face au Racing 92 (24-22), leur laisse de bonnes chances d'espérer.

La Section Paloise a depuis quelques années un très bon système offensif, avec en plus une très bonne mêlée, certainement la meilleure du championnat et des mauls portés où ils sont franchement impressionnants. C'est une équipe complète, et il va falloir un très gros caractère. Ça va être un sacré défi". - Laurent Thuéry, l'entraîneur de la défense du Stade Toulousain.

Pau-Stade Toulousain, c'est à suivre en direct et en intégralité avec une demi-heure d'avant-match à partir de 14h45. Coup d'envoi à 15h15 et rencontre à suivre sur notre antenne.