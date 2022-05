EN DIRECT – Pro D2 : Bayonne vise la demi, suivez la réception de Rouen sur France Bleu Pays Basque

Jusqu'au bout le championnat de Pro D2 aura été indécis. Pour Bayonne, ça veut dire que la victoire est impérative ce soir avec le bonus, pour être enfin sûr de recevoir en demi-finale et de finir deuxième. Mais attention à Rouen, qui joue son maintien et pour qui la victoire est aussi impérative.

Bayonne est à 80 minutes de valider son premier objectif. Si victoire bonifiée il y a ce soir face à Rouen pour la 30e et dernière journée de Pro D2, l'Aviron Bayonnais est assuré de terminer deuxième et de recevoir une des deux-finales à Jean-Dauger, puisque Mont-de-Marsan est d'ores et déjà leader du championnat. Dans le cas contraire, il faudra surveiller le déplacement d'Oyonnax à Aurillac, et espérer que les Oyomen ne fassent pas mieux que Bayonne.

De leur côté, les joueurs de Rouen sont aussi en quête de victoire. À la lutte avec Bourg-en-Bresse pour rester en deuxième division, s'imposer à Jean Dauger serait synonyme de maintien pour les hommes de Serge Betsen.

Rencontre à vivre en direct et en intégralité à partir de 20h sur France Bleu Pays Basque.

