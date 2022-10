EN DIRECT - Pro D2 : Biarritz se déplace à Montauban, suivez la rencontre sur France Bleu Pays Basque

Vaincre et convaincre. Pour le Biarritz Olympique , qui se déplace ce jeudi 6 octobre dans la cuvette de Sapiac pour la 6e journée de Pro D2 a un double objectif. D'abord, contre Montauban, il s'agira de convaincre le staff, que des joueurs prennent leurs responsabilités et imposent leur leadership surtout à des postes clé. "Je crois beaucoup au principe de hiérarchie. On attend des garantis de certains joueurs, qu'ils lèvent la main et disent "ok, le poste est pour moi", et méritent leur place par leurs performances" expliquait Matthew Clarkin. C'est notamment le cas à l'ouverture, voire plus généralement à la charnière, puisque le staff a (encore) décidé de lancer une toute nouvelle association , avec Kerman Aurrekoetxea à la mêlée, et Baptiste Germain, 9 de formation, à l'ouverture.

Ensuite, après avoir convaincu le staff et les supporters, qui attendent tous une prestation aboutie sur 80 minutes, et non plus des morceaux de matchs de qualités , il va falloir vaincre Montauban . Parce que Biarritz s'est déjà incliné à domicile , parce que le BO ne s'est pas encore imposé à l'extérieur , et aussi parce que le staff veut installer Biarritz dans le Top 6 à la fin de la saison. Certes ce n'est que le second bloc, mais Matthew Clarkin a été plutôt clair : "plus tôt cette place est validée, mieux ce sera."

Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 20h30

Les compos

