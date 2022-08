EN DIRECT – Biarritz ouvre le bal de la Pro D2, suivez le match d'ouverture contre Oyonnax

Cette fois ça y est pour le Biarritz Olympique. Après une descente, et une préparation marquée par un nouveau conflit interne et la menace de ne pas pouvoir être au rendez-vous de ce jeudi soir, les Biarrots vont bel et bien faire leur retour à Aguiléra. Avec un morceau de choix en guise d'hors d'œuvre, pour lancer le marathon de la Pro D2 : c'est l'U.S. Oyonnax qui vient la première se frotter au capitaine Guy Millar et ses hommes. Demi-finaliste malheureux contre Bayonne l'an dernier, les Oyomen font figure de favoris pour accéder à l'élite en juin prochain.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Du côté de Biarritz, on mise sur la continuité de la saison dernière pour ce premier match, avec seulement deux recrues présentes dans le XV de départ.

Rencontre à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 20h30

Les déclarations d'avant-match

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



