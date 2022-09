EN DIRECT – PRO D2 : Biarritz reçoit Mont-de-Marsan, vivez le choc basco-landais sur France Bleu Pays Basque

Match à double enjeu ce vendredi soir pour le Biarritz Olympique. D'une part, il faut tirer les leçons de la défaite de la semaine dernière à Vannes, et de l'autre, il faut battre le voisin de Mont-de-Marsan, finaliste malheureux de la deuxième division la saison dernière. Avec six changements par rapport au groupe qui s'est incliné en Bretagne, les Biarrots poursuivent leur reconstruction en deuxième division. "Ce n'est pas plus mal d'affronter les grosses écuries d'entrée, éludait à ce propos l'entraîneur des trois-quarts Barry Maddocks. Ça permet de se situer par rapport à elles, et de mesurer la marge de progression."

En face, les Montois ont perdu leur maître à jouer Léo Coly, parti à Montpellier, pointent à la 4e place du classement général, et se savent attendus, surtout loin de leurs bases. "Les équipes mettent un surplus d'engagement quand ils nous affrontent. C'est plus difficile à gérer. On est obligé de mettre tous les ingrédients pour gagner un match, alors que l'année dernière, on a pu avancer masqué expliquait l'ancien bayonnais Christophe Loustalot dans notre émission 100% Rugby. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas les mêmes ambitions que le Biarritz Olympique. Ils ont affiché qu'ils voulaient remonter directement. Nous, c'est du bonus de jouer des phases finales."

Rencontre à vivre à partir de 20h30 en direct et en intégralité sur notre antenne

