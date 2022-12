EN DIRECT – Pro D2 : Biarritz reçoit Soyaux-Angoulême, suivez le dernier match à domicile de la phase aller

Dernier match à domicile de la phase aller pour le Biarritz Olympique . Ce vendredi 9 décembre, il reçoit Soyaux-Angoulême , surprenant promu qui fait mieux que se défendre avec cinq victoires et une 13e place au classement général du championnat de Pro D2. Les Biarrots sont eux sont une bonne lancée, avec trois victoires de rang et un nul glané la semaine dernière du côté de Grenoble (13-13) . Pour Biarritz, l'objectif est donc de poursuivre sur cette dynamique et de conforter sa deuxième place au classement général. D'autant plus que les partenaires de Joe Jonas et Johan Aliouat ont l'occasion de creuser l'écart avec Agen, leur poursuivant, qui s'est fait surprendre hier soir à domicile par Béziers en ouverture de cette 14e journée de Pro D2 (13-14).

ⓘ Publicité

Les Biarrots, de leur propre aveu, ont préparé ce match "comme un gros match" pour éviter de se laisser surprendre par les Charentais et leur colonie basque. Avec en figure de proue Vincent Etcheto , ancien technicien de l' Aviron Bayonnais .

Match à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 19h

loading