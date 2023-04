Pro D2 : Cinquième défaite consécutive pour le Biarritz Olympique à Angoulême (18-11)

Le Biarritz Olympique ne jouera pas les phases finales de Pro D2, c'est désormais officiel. Après une cinquième défaite en autant de matchs, les rouges et blancs n'ont pas réussi à inverser la tendance ce vendredi soir à Soyaux-Angoulême (18-11). Le match avait pourtant idéalement commencé pour les biarrots grâce à un maul dévastateur qui a envoyé Clément Renaud inscrire son deuxième essai de la saison (5-0). Les biarrots, agressifs, percutants monopolisent le ballon dans le camp charentais. Sur les 5 mètres des promus, les visiteurs sont sanctionnés à deux reprises et permettent aux violets de revenir dans les 22 mètres de Biarritz. Ben Botica, brillant au pied ce soir, ne se fait pas prier pour aplatir et transformer le premier essai d'Angoulême à la 13ème minute (7-5).

Les biarrots continuent de tenir le ballon dans le camp des hommes de Vincent Etcheto et ce sont les buteurs qui vont s'illustrer pour le reste de cette première période : deux pénalités de Germain, une de Botica pour porter le score à 10-11 à la pause pour le BO.

Le retour des vestiaires… encore raté !

Après le délitement en début de seconde période de l'équipe biarrote la semaine dernière contre Béziers, les supporters et le staff attendaient une réaction. Elle n'aura pas lieu... Une touche directe dès les premières secondes et un essai encaissé à la 45ème minute de jeu après un maul conclut par Patxi Bidart (15-11).

La suite, c'est un match sans aucune envolée, perturbé par de fortes averses et un ballon très glissant. Ni Soyaux-Angoulême, ni le Biarritz Olympique n'arrivent à mettre en place à leur jeu souvent stoppé par les nombreuses pénalités sifflées par Luc Ramos.

C'est finalement Ben Botica qui inscrit une ultime pénalité sur la sirène (18-11) qui permet à Angoulême de faire un grand pas vers le maintien et qui enlève mathématiquement la possibilité au Biarritz Olympique de se qualifier pour les phases finales de Pro D2.