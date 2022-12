EN DIRECT – Pro D2 : Biarritz va à Béziers, dernier match avant la trêve, à suivre sur France Bleu Pays Basque

Finir l'année sur une bonne note. C'est tout l'enjeu de la rencontre de ce jeudi 15 décembre pour le Biarritz Olympique , qui se déplace dans l'Hérault pour défier Béziers, seule équipe que n'a pas encore rencontré Biarritz cette année. Pour ce dernier match de la phase aller, Biarritz compte enchaîner et surfer sur sa série de cinq matches sans défaites, pour conforter leur deuxième place du classement de Pro D2 . Mais le BO va devoir faire sans son pilier et capitaine Guy Millar , victime d'une rupture du tendon du biceps la semaine dernière pour la victoire contre Soyaux-Angoulême (32-15) .

Candidat aux phases finales l'an dernier, l' A.S. Béziers est à la peine cette saison, avec seulement une onzième place à la mi-saison. Mais les Héraultais se sont imposés la semaine dernière d'un tout petit point à Agen, et aimeraient eux aussi finir l'année en beauté.

Après une semaine agitée, marquée par l'annonce d'une possible diminution du budget du club par plus de la moitié, et des annonces fortes quant à l'avenir du club , les vacances devraient faire du bien au BO après la rencontre.

Match à vivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 20h30.

