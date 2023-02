EN DIRECT – Pro D2 : choc au sommet entre Biarritz et Oyonnax, suivez le match sur France Bleu Pays Basque

Ce n'est pas encore un match "à la vie à la mort", mais cet Oyonnax - Biarritz Olympique sera déterminant pour les Biarrots à tous points de vue. Déjà, les hommes de Shaun Sowerby vont pouvoir s'étalonner face à ce qui se fait de mieux en championnat cette saison, une équipe qui n'a perdu que quatre fois, dont une contre le BO pour le premier match de la saison, et qui survole la Pro D2 . Ensuite, il faut regarder du côté du classement général : le BOPB est 4e, à portée de fusil du dauphin Montois, mais talonné par Grenoble et Colomiers. Autant dire que d'un point de vue comptable, ce choc a son importance .

ⓘ Publicité

Ce qui nous amène au troisième point : en cas de victoire, Biarritz reste au contact d' Agen et Mont-de-Marsan. En cas de défaite, il peut se faire rejoindre voire dépasser par ses poursuivants. Pas anodin, alors qu'on est tout pile aux deux-tiers du championnat, et qu'il ne restera que dix matches à jouer. Dix matches pour assurer sa place dans les six premiers, et disputer les phases finales au printemps.

Match à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h30sur France Bleu Pays Basque

loading