EN DIRECT – Pro D2 : duel pour la troisième place entre Biarritz et Agen, le choc sur France Bleu Pays Basque

Un match pour la troisième place. C'est tout l'enjeu de ce déplacement à Agen pour le Biarritz Olympique . Dans un championnat de Pro D2 ultra-dense, chaque point va valoir cher dans la course aux six premières places, synonymes de qualification pour les phases finales. D'autant que l'une d'entre elles semble promise à Oyonnax, qui survole le championnat, et que Mont-de-Marsan a pris une petite option en s'imposant dans l'Ain ce jeudi en match d'ouverture. L'enjeu est donc double ce vendredi 27 janvier pour le BO : conserver sa place de troisième devant Agen, en embuscade un point derrière, et rester au contact de Mont-de-Marsan, qui a désormais huit points d'avance.

Défaits au match aller (18 - 15), les Biarrots ont une revanche à prendre pour cette 18e journée de Pro D2, même si le véritable objectif est avant tout de garder leur siège dans le top 6 . La Pro D2 est, en effet, partie pour un enchaînement de six rencontres d'affilée, contre une majorité de concurrents directs pour le BOPB. Derrière Oyonnax et Mont-de-Marsan, les quatre potentiels qualifiables se tiennent en quatre points. Autrement dit, sortie de route interdite pour le BO, sous peine de devoir cravacher tout le reste de la saison pour rattraper le train des phases finales.

Match à suivre en direct sur France Bleu Pays basque à partir de 20h30

