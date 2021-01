EN DIRECT - Pro D2 : le FCG en déplacement à Oyonnax pour décrocher une première victoire à l'extérieur

Un derby déséquilibré, voilà en résumé le profil de ce match entre Oyonnax et le FCG comptant pour la 15e journée de Pro D2. Les Grenoblois sont embourbés au classement en 12e position tandis que le voisin Oyonnax carbure en 3e position. Le FCG aura fort à faire s'il veut s'imposer à l'extérieur au stade Charles-Mathon : ce serait une première cette saison, mais la zone rouge se rapproche dangereusement et Grenoble n'a plus le choix.

De son côté, Oyonnax reste sur deux défaites face à Biarritz et Perpignan et voudra commencer l'année de la meilleure des manières en consolidant sa place sur le podium de la Pro D2. Oyonnax - FCG, une rencontre à suivre en direct à partir de 20h30 sur France Bleu Isère.

Commentaires : Antonin Kermen et Paul Tilliez

Les principales action du match

Début de la rencontre à 20h45.

La composition des équipes