EN DIRECT - Pro D2 : le FCG reçoit Perpignan, suivez la 24e journée

Le FCG reçoit Perpignan jeudi soir à 20h50 au stade des Alpes à Grenoble, dans le cadre de la 24e journée de Pro D2. Les rouges et bleus sont 6e et les rouges et jaunes sont 2e du championnat. Rencontre à vivre en intégralité à la radio et sur francebleu;fr.