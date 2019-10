EN DIRECT - Pro D2 : le FCG reçoit Valence-Romans, suivez la 6e journée

Le FCG reçoit le Valence Romans Drôme Rugby (VRDR) vendredi soir à 20 heures au stade des Alpes dans le cadre de la 6e journée de Pro D2. Dans ce derby dauphinois, les Grenoblois sont largement favoris alors que les Damiers sont 16e et derniers du championnat.

Les rouge et bleus restent sur une défaite face à Mont-de-Marsan (26-24) le 26 septembre. Quatrièmes de Pro D2, ils accueillent ce soir la lanterne rouge. Les drômois, qui comptent cinq défaites en autant de rencontres, débuteront la partie avec cinq anciens grenoblois, parmi lesquels Hunt, Uys ou encore Sawailau. De leur côté, les Isérois vont faire tourner, et démarreront avec Clément Ancely, mais aussi les ailiers Lucas Dupont et Bastien Guillemin.

Écoutez FCG / Valence-Romans dès 20 heures sur France Bleu Isère

Commentaires : Antonin Kermen et Sébastien Riglet

Les principales actions du match

-

La composition des équipes

Grenoble : Germain – L. Dupont, Rasolea, Tupuola, B. Guillemin – (o) Glénat, (m) Saseras – Ancely (cap), Alexandre, Blanc-Mappaz – Capelli, Gayraud – Kubriashvili, Fourcade, Jacquot. Remplaçants : Bouchet, Janse Van Rensburg, Simutoga, Tuinukuafe, Fourie, Valençot, Selponi, R. Fusier.

Valence-Romans : Vaffier – Sawailau, Peleseuma, Hunt, Mège – (o) Javaux, (m) Lorée – Dougall (cap.), Loutongo, Ndiaye – L. Cotte, Uys – Kouider, Colliat, Royer. Remplaçants : Humbert, Iapteff, Sharashidze, Vuagnat, Armary, Faure, Quinnez, Uyen.

