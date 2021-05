EN DIRECT - Pro D2 : le FCG reçoit Vannes, suivez la 28e journée

La quatrième sera-t-elle la bonne entre le FCG et Vannes ? Déjà décalé trois fois, le match en retard comptant pour la 28e journée de Pro D2 est prévu ce mardi soir à 18 heures au stade des Alpes. Cinq jours après la victoire face à Carcassonne, le FCG fait tourner avant la réception des Bretons.

Enfin ! Après avoir été reporté trois fois (23 avril, 1er mai et 10 mai) en raison du covid-19, le match en retard comptant pour la 28e journée de Pro D2 entre le FCG et Vannes va finalement se jouer : coup d'envoi à 18 heures ce mardi soir au stade des Alpes. Cinq jours après avoir la victoire face à Carcassonne, qui assure aux Grenoblois une place en barrages en fin de saison, le staff décide de faire tourner : dix changements dans le XV titulaire et des jeunes pousses qui vont connaître leur première titularisation cette saison en équipe première.

La composition des équipes

La compo du FCG avant la réception de Vannes. - Capture d'écran Twitter

La compo de Vannes face au FCG ce mardi soir. - Capture d'écran Twitter

