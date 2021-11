EN DIRECT - Pro D2 : le FCG se déplace à Aix-en-Provence, suivez la 10e journée

Le FC Grenoble n'a plus vraiment le droit à l'erreur ce vendredi 5 novembre au soir à Aix-en-Provence. Une seule victoire sur les six derniers matches, à Rouen. Le FCG est plus à l'aise à l'extérieur cette saison et doit le confirmer ce soir, pour se rassurer.