EN DIRECT - Rugby Pro D2 : le FCG se déplace à Béziers, suivez la 4e journée

Le FCG se déplace à Béziers jeudi à 20h45 dans le cadre de la 4e journée de Pro D2. Les Grenoblois restent sur un match nul 28-28 face à Montauban. Face à Grenoble, les Biterrois vont vouloir marquer des points, eux qui ont connu trois défaites, dont une à domicile, dans ce début de saison. On retrouvera deux anciens rouges et bleus figurent dans l'effectif biterrois : Jonathan Best et Adrien Latorre. En janvier dernier, le FCG s'était imposé à Béziers (16-25).

Écoutez Béziers / FCG jeudi à 20h45 sur France Bleu Isère

Commentaires : Gérard Fourgeaud et Paul Tilliez

Les principales actions du match

20h45. Coup d'envoi du match.

La composition des équipes

Composition des équipes pour le match Béziers - FCG - Capture d'écran du site de la LNR

