EN DIRECT / PRO D2: Le FCG se déplace à Biarritz, suivez la 14e journée

Le FCG n'a pas tremblé vendredi dernier face à Rouen (46-3). Le déplacement du jour, à Biarritz, s'annonce plus compliqué. Le BO est invaincu à domicile et les déplacements au stade Aguiléra sont toujours difficiles. En cas de succès loin de ses terres, Grenoble pourrait pourtant faire une très belle opération et devenir leader provisoire du championnat. L'occasion de mettre la pression sur Oyonnax, le premier actuel, et adversaire des isérois dans une semaine.

Les principales actions du match

Les compositions

Biarritz : Lucu - Barry - Perraux - Wilson - Artru - Bernard - Hart - Armitage, O'Callaghan, Knight - Olmstead, Backhouse - Tawake - Ruffenach - Nutsubidze

Grenoble : Capuozzo - Dupont - Tupuola - Taufa, Rhule - Selponi - Nanette - Fourie - Alexandre, Setephano - Gayraud, Fifita - Kubriashvili - Fourcade - Rey