EN DIRECT - Pro D2 : le FCG se déplace à Carcassonne, suivez la 11e journée (0-3)

Duel de deuxième partie de tableau, ce soir, entre Carcassonne, 11e avec 20 points, et le FCG, 12e avec 17 points. Suivez le match sur France Bleu Isère, en direct et en intégralité !

Le FCG a besoin de points ! Avec une seule victoire sur les cinq derniers matchs, et seulement cinq points d'avance sur la zone rouge, les Grenoblois ont besoin de gagner, ce soir contre Carcassonne, pour passer les fêtes un peu plus sereinement. En face, Carcassonne reste sur deux victoires consécutives, et voudra basculer dans l'autre moitié du classement.

Les principales actions du match

19h30 : début du match

19h39 : Carton jaune pour Goginava

19h43 : Pénalité de 50m parfaitement réussie par Glénat, qui ouvre le score pour le FCG (0-3)

La composition des équipes

FC Grenoble

Carcassonne

