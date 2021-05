EN DIRECT - Pro D2 : le FCG se déplace à Montauban, suivez la dernière journée de Pro D2

Déjà assuré de jouer les barrages, le FCG se déplace vendredi soir à Montauban lors de la dernière journée de Pro D2. Même si le club grenoblois aligne une équipe remaniée, il espère finir sur une bonne note et peut encore espérer terminer 5ème, voir 4ème du classement.

Faire tourner sur la dernière journée, pour le FCG c'est à la fois une obligation et un luxe inespéré. Une obligation car avec trois matchs en huit jours il faut forcément laisser des joueurs au repos surtout en prévision du barrage que les Grenoblois joueront la semaine prochaine, et un luxe car avec son début de saison à l'envers Grenoble pouvait difficilement s'imaginer déjà qualifié pour les phases finales avant la 30ème journée.

C'est pourtant bien le cas et avec ce déplacement à Sapiac Grenoble a même l'occasion de terminer la saison cinquième, voire quatrième. Pour accrocher la cinquième place, il faut que le FCG prenne un point à Montauban. Pour la quatrième place c'est un peu plus compliqué, Grenoble doit s'imposer et compter sur un faux pas d'Oyonnax contre Valence-Romans

Suivez Montauban/FCG vendredi à 18h30

Commentaires : Guillaume Dreschler et Antonin Kermen

Les principales actions du match

18h30. Début du match.

La composition des équipes

La composition des équipes - LNR

