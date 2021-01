EN DIRECT - Pro D2 : le FCG veut enchaîner contre Angoulême, match à 19h

Le FCG veut enchaîner une deuxième victoire consécutive. Après une sacrée performance à Oyonnax la semaine dernière, les Rouge et Bleu ont l'occasion d’engranger encore un peu plus de confiance avec la venue de la lanterne rouge de Pro D2, Angoulême. Une rencontre à vivre en direct à 19h.

Et si c'était le déclic ? Victorieux à Oyonnax pour débuter 2021, après un match renversant, les rugbymen grenoblois accueillent vendredi Angoulême, avec l'envie de surfer sur ce succès. Après des semaines de doute depuis le début de la saison de Pro D2, les Rouge et Bleu ont retrouvé de l'allant dans l'ain, et ont de bonnes bases pour poursuivre sur cette lancée. D'ailleurs, les entraîneurs ont renouvelé leur confiance aux joueurs vainqueurs à Oyonnax, puisqu'il n'y a que trois changements dans le quinze départ.

Face à la lanterne rouge, qui avait battu le FCG il y à quelques semaines, les Grenoblois auront aussi un esprit de revanche. Une rencontre à vivre en direct sur France Bleu Isère à partir de 19h.

Suivez FCG / Angoulême vendredi à 19 heures

Commentaires : Antonin Kermen et Paul Tilliez.

Les principales actions du match

19h00. Début du match.

La composition des équipes

La composition des équipes - lnr.fr

Suivre le FCG