EN DIRECT - Pro D2 : le VRDR reçoit Aurillac, suivez la 24e journée

Le VRDR reçoit Aurillac vendredi à 18 heures au stade Pompidou à Valence dans le cadre de la 24e journée de Pro D2. Les Damiers sont 16e et derniers du championnat, les Aurillacois sont 11e. Suivez la rencontre sur France Bleu Drôme Ardèche et sur franceblu.fr.

En rugby, c'est l'heure du sprint final pour le VRDR qui accueille Aurillac vendredi soir au stade Pompidou à Valence. À un peu plus d'un mois et demi de la fin du championnat, les Damiers ont devant eux un énorme défi à relever pour espérer faire encore partie la saison prochaine des trente meilleurs clubs français professionnels. La situation est très mal engagée. Il faut dire que les deux points ramenés de Mont-de Marsan (23-23) laissent encore une infime chance aux Drômois mais tout faux pas à domicile est désormais interdit. Privé de victoire depuis près de deux mois et demi, le VRDR ne ménage pas ses efforts pour inverser la tendance. Ce sont presque sept "finales" qui seront à disputer d'ici le 14 mai prochain, il faudra sans doute en gagner au moins quatre pour espérer se sauver.

Écoutez VRDR / Aurillac vendredi à 18 heures sur France Bleu

Commentaires : Valéry Lombardo et Patrice Caillet

Les principales actions du match

18h00. Coup d'envoi de la rencontre à Valence.

La composition du VRDR face à Aurillac

Le 15 de départ du VRDR contre Aurillac - VRDR

