EN DIRECT - Pro D2 : le VRDR reçoit Biarritz, suivez la 22e journée

Le VRDR reçoit le Biarritz Olympique vendredi 5 mars à 18h45, dans le cadre de la 22e journée de Pro D2. Match à suivre en intégralité sur France Bleu Drôme Ardèche et francebleu.fr.

Les Damiers reçoivent le Biarritz Olympique au stade Pompidou à Valence le vendredi 5 mars à 18h45 dans le cadre de la 22e journée de Pro D2. Les Catalans évoluent dans le haut du classement. Mais cela ne veut pas dire que les Drômois n'ont pas les capacités de battre les Basques. À l'aller, le 8 janvier, ils s'étaient imposés grâce à belle victoire (31-29) à l'extérieur, à Biarritz. C'était alors le dernier du classement qui s'était imposé chez le 4e du championnat. Et si on remettait ça ? Suivez ce match retour dans la Drôme, en intégralité sur France Bleu Drôme Ardèche et francebleu.fr.

Suivez VRDR / Biarritz vendredi dès 18h45

Commentaires : Valéry Lombardo et Patrice Caillet.

Les principales actions de la rencontre

18h45. Coup d'envoi de la rencontre à Valence au stade Pompidou.

La composition du VRDR face à Biarritz

Le VRDR contre Biarritz - VRDR

Le XV de départ de Biarritz - BOPB

Suivre le Valence Romans Drôme Rugby