EN DIRECT - Pro D2 : le VRDR reçoit Perpignan, suivez la 13e journée

Rendez-vous encore difficile à négocier ce vendredi soir, pour le VRDR. Les rugbymens de Valence-Romans affrontent Perpignan pour le compte de la 13e journée de Pro D2 de rugby.

Coup d'envoi à 19h00 de ce match à suivre en direct sur notre site www.francebleu.fr.

Écoutez VRDR / Perpignan, jeudi à 19h sur France Bleu Drôme Ardèche

Commentaires : Valéry Lombardo et Patrice Caillet

Les principales actions du match

Le coup d'envoi est donné à 19h00, du stade Pompidou.

Les enjeux du match

C’est encore une grosse montagne à franchir ce jeudi soir pour les rugbymens du VRDR dans la 13e journée du championnat de Pro D2. Après Oyonnax la semaine dernière, c'est Perpignan qui se présente au stade Pompidou à partir de 19h00. Second du classement avec neuf victoires en onze matches, les Sang et Or comme on les surnomme, sont bien sûr favoris mais le VRDR a des atouts à faire valoir.

La composition du VRDR face à Perpignan

Pro D2 de rugby.

