EN DIRECT - Pro D2 : le VRDR se déplace à Grenoble, suivez la 6e journée

Il a failli être annulé, reporté. Il aura bien lieu mais à huis clos pour raison sanitaire. Le FCG reçoit le VRDR samedi 17 octobre à 21 heures au stade des Alpes. En cette période de couvre-feu (de 21h à 6h) dans la métropole de Grenoble, la rencontre se jouera dans un stade de 20 000 places vides. Pas de public mais un duel très attendu entre deux équipes qui se suivent de près au classement (8e pour le VRDR avec huit points, et 12e pour le FCG avec six points) depuis le début de la saison. Le VRDR devance des Grenoblois qui n'ont gagné qu'une seule fois en cinq matches. Après trois semaines sans compétition, à cause notamment du Covid-19, le VRDR a hâte de retrouver les terrains, même si la crise sanitaire est dans tous les esprits. Balayé la saison dernière sur le score de 49 à 8, le VRDR espère cette fois-ci exister dans ce derby. Le retour des cadres dans le XV de départ montre en tout cas que les damiers ont bien l'intention de tout mettre en œuvre pour réaliser un exploit.

Écoutez Grenoble / VRDR samedi à 21h sur France Bleu Drôme Ardèche

Commentaires : Valéry Lombardo et Patrice Caillet

Les principales actions du match

21h00. Coup d'envoi de la rencontre au stade des Alpes à Grenoble.

La composition du VRDR face à Grenoble

L'équipe du VRDR contre Grenoble - VRDR

