EN DIRECT - Pro D2 : le VRDR se déplace à Mont-de-Marsan, match en retard de la 9e journée

Gagner ou être condamnés, désormais les rugbymen du VRDR n'ont plus le choix. Les Damiers jouent ce jeudi soir, à Mont-de-Marsan, le match peut-être le plus important de leur saison ! Un match en retard du championnat de Pro D2, reporté en novembre dernier à cause du Covid-19.

Une victoire et les Drômois se relancent dans la course au maintien. Une défaite et c'est la relégation qui leur tend les bras. Le coup d'envoi de ce match capital sera donné à 20h50 en direct du stade Guy Boniface, à Mont-de-Marsan.

Écoutez Mont-de-Marsan - VRDR dès 20h50 sur France Bleu Drôme Ardèche

Commentaires : Valéry Lombardo et Patrice Caillet

Les principales actions du match

- Coup d'envoi à 20h50, au stade Guy Boniface de Mont-De-Marsan.

Suivre le Valence Romans Drôme Rugby