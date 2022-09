EN DIRECT – Pro D2 : premier déplacement pour Biarritz à Vannes, suivez le match sur France Bleu Pays Basque

C'est un nouveau chapitre de l'histoire entre Biarritz et Vannes qui s'écrit ce vendredi 2 septembre. La dernière fois que le Biarritz Olympique s'est rendu à La Rabine, c'était pour coiffer au poteau Vannes sur la sirène en demi-finale de Pro D2, grâce à un essai de Gavin Stark, le 30 mai 2021. Depuis, les Biarrots ont fait l'ascenseur entre Top 14 et Pro D2, et les Bretons ne se sont jamais relevés de cette défaite, eux qui n'ont fini que 11e la saison dernière, et qui ont même dû longtemps batailler pour sortir de la zone rouge de la relégation en première partie de saison.

Du côté de Biarritz, avec 8 changements dans le XV de départ par rapport à l'équipe qui a battu Oyonnax la semaine dernière en ouverture du championnat (18-14), il va s'agir "de faire bonne figure à l'extérieur" expliquait Roger Ripol, entraîneur de la mêlée. Pour les Vannetais, il faut déjà se rattraper d'un premier faux-pas cette saison, puisque les Bretons se sont inclinés face au promu de Soyaux-Angoulême lors de la première journée, là encore sur le gong (31-30).

Rencontre à vivre en direct et intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 19h

