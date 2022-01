EN DIRECT - Pro D2 : suivez Agen - Bayonne sur France Bleu Pays Basque

Avec sa troisième place à la mi-saison, l'Aviron Bayonnais n'est pas l'ogre annoncé de ce championnat de Pro D2, même s'il a "plus de points qu'il y a trois ans au même moment, et nous étions premiers" souligne Yannick Bru. Ce jeudi soir du côté d'Armandie, à Agen, les Bayonnais ont l'occasion de montrer qu'ils ont su tirer les enseignements des quinze premiers matches. "On a peut-être eu tendance à trop essayer de jouer comme les gens voulaient qu'on joue, plutôt que de se concentrer sur notre progression" confiait Yannick Bru, qui ne fera pas le déplacement en raison de son test positif au coronavirus.

Face à des Agenais désormais entraînés par Bernard Goutta, et qui ont retrouvé le goût de la victoire, l'Aviron devra répondre à l'engagement et au combat proposé par les lot-et-garonnais, pour espérer démarrer la phase retour de la meilleure des manières.

Rencontre à suivre en direct et en intégralité à partir de 20h30