EN DIRECT - Pro D2 : Suivez Bayonne - Béziers sur France Bleu Pays Basque

Bayonne reçoit Béziers, ce soir, pour la 6e journée de Pro D2. L'occasion pour les Bayonnais, actuels 3e et toujours invaincus, de mettre en pratique les enseignements du premier bloc de matches et de soigner le contenu, face à un adversaire 6e du classement général.

Pour la 6e journée du championnat de Pro D2, l'Aviron Bayonnais, 3e du classement provisoire, reçoit l'A.S. Béziers Hérault, qui pointe à la 6e place. Yannick Bru et son staff ont décidé d'aligner les hommes forts de ce début de saison, notamment au niveau de l'épine dorsale de l'équipe, comme Torsten Van Jaarsveld au talonnage, Uzair Cassiem au centre de la troisième ligne et Shaun Venter et Maxime Lafage à la charnière. À noter aussi le baptême du feu pour le jeune Robin Dioné, 19 ans, issu du centre de formation et titulaire ce soir à l'aile de la troisième ligne.

Avec 4 victoires et un match nul, les Bayonnais ont rempli le contrat sur le plan comptable lors des 5 premiers matches. Après une semaine de repos, à eux de tirer les enseignements du premier bloc pour éviter un faux pas, comme lors du match nul concédé face à Nevers.

Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque à partir de 20h30