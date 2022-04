EN DIRECT – Pro D2 : suivez Bayonne - Bourg-en-Bresse sur France Bleu Pays Basque

Pour la 26e journée de Pro D2, l'Aviron Bayonnais reçoit Bourg-en-Bresse, avant-dernier du championnat de Pro D2. À seulement cinq journées de la fin de la saison régulière, les Ciels et blanc ne visent rien de moins que la victoire bonifiée ce soir contre les Bressans. "C'est peut-être prétentieux, mais oui on doit prendre cinq points, on en a besoin" confie l'entraîneur des avants Joël Rey. Actuel troisième du championnat, l'Aviron a l'occasion de passer devant Oyonnax ce soir, son adversaire direct dans la course à la deuxième place synonyme de demi-finale à domicile.

Les Oyomen n'ont que trois longueurs d'avance sur Bayonne, suite à leur match nul hier soir à Béziers. Une victoire avec le bonus donnerait deux unités d'avance aux Bayonnais, avant un déplacement périlleux jeudi prochain à Montauban.

Suivez la rencontre en direct et en intégralité à partir de 19h