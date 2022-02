EN DIRECT – Pro D2 : suivez Bayonne - Colomiers sur France Bleu Pays Basque

Objectif rachat pour l'Aviron Bayonnais. Il reçoit Colomiers ce jeudi soir en match avancé de la 22e journée de Pro D2. Les Bayonnais ont deux matches à se faire pardonner : le revers face à Béziers de la semaine dernière, et le match aller face à ces mêmes Columérins, perdu dans les arrêts de jeu.

L'Aviron Bayonnais doit se remettre la tête à l'endroit. Après la gifle la semaine dernière à Béziers, les hommes de Yannick Bru reçoivent Colomiers. Un duel au sommet entre le 3e et le 4e du championnat, même si 16 points les séparent au classement. Surtout, les partenaires de Mariano Galarza ont à cœur de faire oublier le match aller, l'une de leurs meilleures prestations... mais perdue à la 86e minute, alors que Bayonne menait de 13 points à cinq minutes du terme.

"On a une double revanche à prendre, confirme l'entraîneur des trois-quarts Jeff Dubois. Les garçons veulent se rattraper." Jusqu'à présent, les Bayonnais ont toujours réagi après une déconvenue, en témoigne leur grosse performance à Nevers (victoire 41-13) après la défaite à domicile contre Grenoble. Verdict ce jeudi soir face à Colomiers. En cas de victoire, Bayonne prendrait provisoirement la tête du championnat. En attendant les résultats demain d'Oyonnax et Mont-de-Marsan, qui se déplacent tous les deux respectivement à Montauban et Agen.

