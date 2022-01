EN DIRECT - Pro D2 : Suivez Bayonne - Grenoble sur France Bleu Pays Basque

Deuxième réception consécutive pour l'Aviron Bayonnais. Pour la 18e journée, Bayonne affronte Grenoble à Jean Dauger ce vendredi soir. Victoire impérative contre le 13e du championnat, pour rester dans le wagon de tête et essayer de réaliser un match plein.

Après s'être imposé 13-18 au Stade des Alpes à l'aller, l'Aviron Bayonnais retrouve le FC Grenoble, cette fois-ci à Jean Dauger pour le match retour. Un match des extrêmes entre le 3e et le 13e du championnat. Du côté de Grenoble, qu'il était difficile d'imaginer aussi bas au classement en début de saison, la victoire est impérative pour se donner de l'air. "On avait dû s'employer à l'aller pour les battre chez eux", confirme le manager Yannick Bru. Pour Bayonne, en plus de gagner pour rester dans le wagon de tête, il s'agit surtout de confirmer les bonnes séquences de jeu entr'aperçues face à Aurillac en début de deuxième période la semaine dernière.

"Contre Aurillac, on a retrouvé des fondations solides, avec une conquête solide, une défense solide, et beaucoup de travail sans ballon. C'est le respect de ce plan de marche qui m'intéresse", dévoilait Yannick Bru en conférence de presse. Bayonne va devoir aussi améliorer sa discipline et sa justesse technique face à une équipe entraînée par un ancien de la maison, Arnaud Héguy, de retour à Jean Dauger pour la première fois en tant qu'entraîneur.

Votre soirée sport à vivre à partir de 20h sur notre antenne

à lire aussi Pro D2 : Sireli Maqala de retour avec Bayonne pour recevoir Grenoble, Max Delonca et Arthur Duhau titulaires