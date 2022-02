EN DIRECT - Pro D2 : suivez Bayonne - Narbonne sur France Bleu Pays Basque

Avec pas moins de neuf changements, et des retours appréciables, l'Aviron Bayonnais va devoir montrer de la continuité ce soir face à Narbonne. Après un succès de panache à Nevers, l'heure est à la confirmation pour les hommes de Yannick Bru. "On aimerait rester sur la lancée de Nevers, on va essayer de faire de notre mieux, déclarait ce jeudi en conférence de presse le trois-quarts centre de Bayonne Yann David. Mais il reste encore à se débarrasser de cette pression négative à domicile qui nous empêche de nous plaisir, à nous et nos supporters."

Face à la lanterne rouge du championnat, les Bayonnais ont aussi les Montois dans leur viseur, dans un duel à distance pour la deuxième place de cette Pro D2. Devant d'un point, Mont-de-Marsan se déplace à Rouen, une équipe qui reste sur une victoire à l'extérieur, face à Grenoble.

Votre soirée sport à suivre à partir de 19h sur France Bleu Pays Basque

