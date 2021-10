EN DIRECT — Pro D2 : Suivez Bayonne - Provence Rugby sur France Bleu Pays Basque

Pour la réception de Provence Rugby, Yannick Bru et son staff ont décidé de miser sur la continuité. Avec un groupe quasiment inchangé par rapport à la semaine dernière, les Bayonnais ont l'occasion de confirmer leur bonne prestation offensive de la semaine dernière, même si la rencontré s'était soldée par la victoire in extremis de Colomiers. Mais il va falloir se méfier de Provence Rugby. Actuels 7e de Pro D2, les Provençaux s'exportent bien depuis le début de la saison, avec deux victoires à l'extérieur sur les pelouse de Béziers et Carcassonne.

Rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Pays Basque